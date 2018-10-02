Nihat Kahveci: ‘Rize’de 3-0 yenilmek facia değil kıyamet’

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, spor söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi'nin Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği söyleşiye eski Miss Globe Turkey 2010 güzeli eşi Fulya Sever ile birlikte gelen Kahveci, futbol hayatına ilişkin tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Spor spikeri Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide tecrübeli futbolcu, öğrencilerin sorularını yanıtlarken eşi de Kahveci’nin bol bol fotoğrafını çekti.

Milli takımda Türk hoca görmek istediğini belirten Kahveci, Arda Turan'ın performansını değerlendirdi.

Kahveci şampiyonluk adayının ise Beşiktaş olduğunu açıkladı.

“BENCE FACİA DEĞİL KIYAMET KOPTU”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, “Çok değerli bir başkanları var. Başkanlık kavramını başka bir yere taşıdı centilmenliğiyle örnek olacak bir kişilik. Ali Koç ne dedi? ‘Bir facia olmazsa devre arasına kadar hocamızla devam edeceğiz’ dedi. Bence Rize'de 3-0 yenilmek facia değil, kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz diye düşünüyorum. Sözünün eri olan başkanın bu konuyla ilgili gerekenleri yapacağını düşünüyorum. Tekrar Aykut Hoca'ya dönerler mi, biraz zor diye düşünüyorum. Ersun Yanal'a gelince en son şampiyon olan teknik direktör; Fenerbahçe'de şampiyon olmasına rağmen gönderildi. Fenerbahçe taraftarı onu tekrar görmek istiyor. Türkiye'de doğmuş, büyümüş, takım kaptanlığı yapmış. Ben milli takımda Türk hoca görmek istiyorum. Çünkü ben birebir konuştuğumda Türk teknik direktörün duygularını almak istiyorum. Tercüman vasıtasıyla iletmesini istemiyorum. Milli takımın, futbolcularının insanlardan biraz uzak olduğunu görüyorum” diye konuştu.

“BARCELONA’NIN İDMANINI İZLEMEYE GİDEMEYENLER ARDA TURAN’I ELEŞTİRİYOR”

Arda Turan'ın performansındaki düşüşle ilgili konuşan Kahveci, “Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli futbolculardan biri. Bu düşüşte toplumun, çevrenin bunun içine basını, Arda'nın arkadaş grubunu, kendi yanlışlarını katabiliriz. Ama futbolda her zaman zirvede durmak gibi bir şey yok. Barcelona'nın idmanını bile izlemeye gidemeyenler var Türkiye'de ama Arda'yı eleştiriyorlar. Beşiktaş'ta oynamış biri olarak söylemiyorum gerçekten Fenerbahçe yarıştan büyük ihtimal koptu. Galatasaray deplasman sıkıntısını atlatmazsa, bu sene bu kadar kaybıyla içeride kazansa da şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk adayım Beşiktaş” dedi.

“BURADA BİR ART NİYET ARIYORUM”

Türkiye'nin tüm yeterliliğine rağmen 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’ya verilmesini değerlendiren Kahveci, “Hak ettiğimize inanıyorum ama maalesef bazı şeylerde, ne kadar hak etseniz de işin içine başka şeyler girebiliyor. Siyasi olarak bakış açısından verilmediğini düşünüyorum, burada bir art niyet arıyorum” ifadelerini kullandı.