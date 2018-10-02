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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya gündem yaratacak suçlama: Bana vurdu
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya gündem yaratacak suçlama: Bana vurdu

Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Evkur Yeni Malatayaspor Kaptanı Adem Büyük, Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu söyledi.

2 Ekim 2018 08:18

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1  berabere kalan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti. Zaman zaman sinirlerin gerildiği karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında şok bir suçlama geldi. Evkur Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük tarafından ortaya atılan iddia, Türkiye gündemine oturdu. Adem Büyük, maçın ardından Abdullah Avcı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

02 Ekim 2018 Abdullah Avcı: `Futbolcu benim muhatabım değil` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Adem Büyük ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Adem Büyük, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı; ”Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Ben kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Bir teknik direktöre yakışmıyor. Çok iyi bir teknik direktör olabilirsiniz belki ama bunları yapamazsınız. Çok üzücü bir durumdu. Belki hiç kimse görmedi ama ben gördüm. Maçın önüne geçti, kendisine yakıştıramadım. Kendi vicdanına bırakıyorum.”

ABDULLAH AVCI FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR

Öte yandan tecrübeli teknik adamın bu davranışının faturası ağır olabilir. Avcı'nın Adem Büyük'e vurduğu yayıncı kuruluş görüntüsüyle ispatlanırsa ceza alması gündemde. Olası bir ceza ile Abdullah Avcı, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olmayabilir.

Son güncelleme 08:18 | 2 Ekim 2018
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