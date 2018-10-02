MAÇ SONUCU | Juventus 3-0 Young Boys | Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Young Boys ile karşılaşan Juventus, taraftarı önünde 3-0 galip gelen taraf oldu.

Valencia maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo’nun yokluğunda sahaya çıkan Juventus, 5. dakikada Paulo Dybala’nın golüyle 1-0 öne geçerken Arjantinli yıldız 33. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu.

İlk yarısı 2-0 Juventus’un üstünlüğü ile sona eren maçta konuk ekip Young Boys güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi.

Ancak Juventus’un 24 yaşındaki futbolcusu Dybala’nın durmaya niyeti yoktu. Yıldız futbolcu 69. dakikada attığı golle skoru 3-0’a getirirken hat-trick yapmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus rakibini 3-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkardı. Öte yandan Young Boys’ta forma giyen Camara, 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Puansız Young Boys ise grupta son sırada kaldı. İtalyan ekibi Devler Ligi’ndeki üçüncü maçında Manchester United ile karşılaşırken Young Boys, İspanyol temsilcisi Valencia ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ SONUCU | Hoffenheim 1-2 Manchester City | Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Hoffenheim'a konuk olan Manchester City, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Lyon faciasından sonra yeni bir krize izin vermedi. İlgili Haberi Oku