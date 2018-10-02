MAÇ SONUCU | Hoffenheim 1-2 Manchester City | Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Hoffenheim’a konuk olan Manchester City, son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Gruptaki ilk maçında Lyon’a kendi evinde 2-1 yenilen Manchester City, Hoffenheim deplasmanının 1. dakikasında Ishak Belfodil’in golüyle 1-0 geriye düştü ve maça şok bir başlangıç yaptı. Golün asisti ise Türk asıllı Kerem Demirbay’dan geldi.

Erken gelen gole rağmen çabuk toparlanan İngiliz ekibi, 7. dakikada Sergio Agüero’nun golüyle skoru 1-1’e getiriken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City’nin kontrolünde geçen maçın 87. dakikasında David Silva sahneye çıktı ve takımına hayat veren isim oldu. Hoffenheim savunmasının hatasını değerlendiren İspanyol yıldız, attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve puanın 3 yaptı. Hoffenheim ise 1 puanda kaldı.

İngiliz ekibi gruptaki üçüncü maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşırken Hoffenheim ile Lyon mücadele edecek.

MAÇ SONUCU | Juventus 3-0 Young Boys | Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Young Boys'u konuk eden Juventus, Paulo Dybala'nın hat-trick yaptığı maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku