SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cengiz Ünder şov yaptı, Roma gol yağdırdı
MAÇ SONUCU | Hoffenheim 1-2 Manchester City | Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | Hoffenheim 1-2 Manchester City | Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Hoffenheim'a konuk olan Manchester City, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Lyon faciasından sonra yeni bir krize izin vermedi.

2 Ekim 2018 21:56

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Hoffenheim’a konuk olan Manchester City, son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Gruptaki ilk maçında Lyon’a kendi evinde 2-1 yenilen Manchester City, Hoffenheim deplasmanının 1. dakikasında Ishak Belfodil’in golüyle 1-0 geriye düştü ve maça şok bir başlangıç yaptı. Golün asisti ise Türk asıllı Kerem Demirbay’dan geldi.

Erken gelen gole rağmen çabuk toparlanan İngiliz ekibi, 7. dakikada Sergio Agüero’nun golüyle skoru 1-1’e getiriken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City’nin kontrolünde geçen maçın 87. dakikasında David Silva sahneye çıktı ve takımına hayat veren isim oldu. Hoffenheim savunmasının hatasını değerlendiren İspanyol yıldız, attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve puanın 3 yaptı. Hoffenheim ise 1 puanda kaldı.

İngiliz ekibi gruptaki üçüncü maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşırken Hoffenheim ile Lyon mücadele edecek.

02 Ekim 2018 MAÇ SONUCU | Juventus 3-0 Young Boys | Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Young Boys'u konuk eden Juventus, Paulo Dybala'nın hat-trick yaptığı maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:56 | 2 Ekim 2018
Hoffenheim Manchester City şampiyonlar ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
05/10/2018 - 20:00
-
Göztepe S.K.
Kayserispor
06/10/2018 - 13:30
-
Çaykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Porto
Şampiyonlar Ligi Grup D 03.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Galatasaray