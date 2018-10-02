MAÇ ÖZETİ: Roma Victoria Plzen özet! Cengiz Ünder golü attı, Roma 3 puanı kaptı!

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan gruplarda oynanan 2. maçlarla devam etti. İlk maçta Real Madrid’e 3-0 yenilen Roma bu kez evinde ağırladığı Plzen’i 4-0 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesini 3. dakikada attığı gol ile Dzeko açtı. İlk yarının son dakikalarına gelirken 40. dakikada Dzeko yeniden sahneye çıktı ve durumu 2-0 yapmayı başardı. 64. dakikada bu kez sahneye Cengiz Ünder çıktı durumu 3-0 taşıyarak güzel oyununu golle taçlandırdı. 73. dakikada ise sahneye Justin Kluivert çıkarak maçın skorunu 4-0 yaptı. Maçın son saniyelerinde ise Dzeko bir kez daha sahneye çıkarak 3. golünü attı ve maçın skorunu 5-0 olarak belirledi. İşte, Roma Victoria Plzen özeti…

ROMA VİCTORİA PLZEN ÖZET

Dakika 3: GOOOLL!! Edin Dzeko takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Aleksandar Kolarov.

Dakika 11: Edin Dzeko önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Edin Dzeko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Dakika 12: Bu dakikada Roma takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Justin Kluivert

Dakika 29: Roma takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cengiz Ünder tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 40: GOOOLL!! Roma, Edin Dzeko ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor. Roma, Edin Dzeko ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

Dakika 64: GOOOLL!! Cengiz Ünder topu ağlara gönderiyor! Golün asistini yapan isim Lorenzo Pellegrini.

Dakika 73: GOOOLL!! Justin Kluivert topu ağlara gönderiyor! öne geçiren golü atıyor.

DAKİKA 90: GOOOLL!! Edin Dzeko takımını 5-0 öne geçiren golü atıyor ve maçın sonucu belirledi.

ROMA PLZEN MAÇI İLK 111

Roma: Olsen, Jesus, Kolarov, Fazio, Florenzi, Cristante, Pellegrini, Cengiz Ünder, Kluiver, Nzonzi, Dzeko

Plzen: Kozacik, Hejda, Hubnik, Limbersky, Reznik, Prochazka, Horava, Zeman, Hrosovsky, Kovarik, Krmencik