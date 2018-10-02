Hoffenheim Manchester City maçı canlı izle! Goller arka arkaya geliyor! Canlı skor…

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Manchester City Hoffenheim maçında ilk gol geldi. Hoffenheim Manchester City karşısında İshak Toor’un golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Hoffenheim Manchester City’i yenerek grupta ikinci maçta ikinci yenilgisini tattırmak isterken, City ise Hoffenheim’ı devirerek ilk maçta kaybettiği 3 puanı telafi etmek istiyor. Peki, Hoffenheim Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? “Hoffenheim Manchester city canlı izle” bağlantısı aşağıda yer alıyor.

HOFFENHEİM MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

HOFFENHEİM MANCHESTER CİTY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Ekim Salı günü Rhein-Neckar-Arena saat 19.55'de başlayacak Hoffenheim Manchester City maçı mücadele beIN SPORTS’den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GÜNÜN MAÇLARI

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) – Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) – Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) – Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) – Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) – Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) – Valencia (İspanya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’İNDE YARIN

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) – Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) – Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) – Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) – Galatasaray