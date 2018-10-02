Hakem belli oldu! Malmö Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

İlk maçında galip gelen temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö karşısında puan veya puanlar alarak avantajını korumak istiyor. Malmö ilk maçında Genk’e mağlup oldu. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor. İşte Malmö Beşiktaş maçı detayları…

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

4 Ekim Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi. Beşiktaş – Sarpsborg maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber’in yayınlaması bekleniyor.

HAKEM BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç’in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre İsveç’in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta Stavrev’in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi’nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.