GS TV Porto’ya götürülmedi

Milliyet gazetesinin haberine göre, Porto’ya giden Galatasaray kafilesinde yönetimin aldığı kararla GS TV ekibi yer almadı.

Sarı kırmızılı yönetimin tasarruf tedbirleri kapsamında GS TV ekibini kafileye dahil etmediği öğrenildi.

GS TV, A futbol takımının ilk kez bir deplasman karşılaşmasında yer almadı.

Cengiz: “İnşallah güzel bir sonuçla döneriz‘

Galatasaray bugün özel uçakla Portekiz’in Porto kentine hareket etti.

Özel bir uçakla Porto’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen sarı kırmızılı futbolcular havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Porto maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Hayırlısı neyse o olsun” dedi. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Şampiyonlar Ligi’nde her maçın zor olduğunu ifade ederek, “İnşallah güzel bir sonuçla döneriz hepimizin niyeti bu. Her ne kadar bu maçtan sonra 4 maç varsa da her maç en iyi skoru almak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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