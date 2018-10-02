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Gheorghe Hagi’den Fenerbahçe açıklaması
Dünyadan Futbol

Gheorghe Hagi’den Fenerbahçe açıklaması

Romanya ekibi Viitorul Constanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna "Galatasaray'ın ezeli rakibi olmaz." cevabını verdi.

2 Ekim 2018 11:58

Romanya temsilcisi Viitorul Constanta’yı çalıştıran Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun Fenerbahçe ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun tartışıldığı ve kendisine bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın başına geçmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Hagi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gheorghe Hagi, konuyla ilgili sorulan soruyu ”Akan kanımı değiştiremem. Gençlik döneminde belki bu tip değişiklikler olabilir ama Fenerbahçe’nin böyle bir ilgisi olursa sadece gönülden teşekkür edebilirim. Türkiye’ye dönmek isterim ama bu Galatasaray’ın ezeli rakibi olmaz. Türkiye’de başka bir büyük takımı çalıştıramam. O takımlara da her zaman saygı duyuyorum ama hayatım sadece para değil, ben kalbimle yaşıyorum, hareket ediyorum. Kalbimde de Galatasaray var” yanıtını verdi.

Hagi, Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu da söylerken ”Türkiye’de kendimi her zaman harika hissettim. Romanya’dan sonra ikinci vatanım” dedi.

02 Ekim 2018 Şansal Büyüka`dan Fenerbahçe`nin hocası Phillip Cocu hakkında flaş iddia: Aykut Kocaman ve Ersun Yanal`dan başka... Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Phillip Cocu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun bu hafta gönderileceğini belirtirken, Hollandalı çalıştırıcının yerine Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dışında bir aday daha olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:58 | 2 Ekim 2018
Fenerbahçe Gheorghe Hagi romanya
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