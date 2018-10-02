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Gazişehir Gaziantep’te Yalçın Koşukavak’ın görevine son verildi
TFF 1.Lig

Gazişehir Gaziantep’te Yalçın Koşukavak’ın görevine son verildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

2 Ekim 2018 19:03

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ile berabere kalan, hafta içi kupada Erzincanspor’a elenen ve dün oynan 7. hafta karşılaşmasında da kendi sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olan Gazişehir Gaziantep’te bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılması kararı alındı.

Koşukavak ile yapılan görüşmelerde de karşılıklı mutabakata varılarak yollar ayrılırken konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Yalçın Koşukavak ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak’a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

02 Ekim 2018 Mustafa Denizli Süper Lig`e geri döndü Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile anlaştı. Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:03 | 2 Ekim 2018
Gazişehir Gaziantep Yalçın Koşukavak
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