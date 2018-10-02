Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Porto maçı öncesi derdi çok

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olacak G.Saray'da Fatih Terim, kilit oyuncuların sakat ve cezalı oluşu nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Erzurum maçında sakatlanan Eren takımla çalışmalara başladı ama Portekiz'de oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmedi. Porto mücadelesinin taktiğini Eren'in oynamasına göre planlayacak Terim, bu futbolcusunun yetişmemesi olasılığını göz önüne alıp diziliş ve sistem üzerine kafa yoruyor. 4-6-0 dizilişi ile kanatlardan Sinan ve Rodrigues, göbekten de Feghouli ve Belhanda ile gol aramak, alternatiflerden biri…

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SİNAN FORVET OLABİLİR

Pivot santrfor özellikleri bulunan Sinan'ın ileri uçta oynaması da gündemde. Bu durumda Feghouli ve Rodrigues kanatlarda, Fernando ve Donk ön liberoda, Belhanda ise forvet arkasında oynayacak. Onyekuru, hem forvet hem de kanat için önemli bir alternatif olarak görülüyor. Emre Akbaba'nın sakatlığı, Ndiaye'nin de cezalı oluşu nedeniyle merkez orta saha kurgusu da değişecek. Bu durumda Belhanda'nın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Eren yetişirse Terim rahat bir nefes alacak.