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Filenin Sultanları komşuya acımadı
Diğer Sporlar

Filenin Sultanları komşuya acımadı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

2 Ekim 2018 13:17

18’inci FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek B Grubu’ndaki 3’üncü maçında 2’nci galibiyetini aldı. Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan maçta Türkiye’ye galibiyeti 25-17, 25-23 ve 25-12’lik setler getirdi. Ay yıldızlılar, Bulgaristan karşısındaki mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.

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Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya çıkardı.

Milliler, grubundaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40’da İtalya ile karşılaşacak.

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)

BULGARİSTAN: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova, Krasteva)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-12

SÜRE: 1 saat 17 dakika (22′, 33′, 22′)

Son güncelleme 13:17 | 2 Ekim 2018
bulgaristan Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası türkiye
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