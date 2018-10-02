Fenerbahçe’de büyük çıkmaz! Tarihi fiyaskodan çıkmanın yolları aranıyor

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Spor Toto Süper Lig’de 4 sezondur çekilen şampiyonluk hasretini dindirmek için yola çıkan ve başkanlık döneminin ilk icraatını Phillip Cocu-Damien Comolli'yi futbolun başına getirerek yapan Ali Koç ile kurmayları, gelinen noktada çıkış arıyor. Fenerbahçe, 7 haftada 7 puanda kaldı, 10 resmi maçta 2 kez kazanabildi. Cocu'nun futbolu umut vermiyor, Samandıra'da huzursuzluk hissediliyor ve belki de en kötüsü, taraftar artık takıma inanmıyor.

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Bu durumun tersine döndürülmesi için yollar aranıyor. Taraftarın görüşüne büyük önem veren sarı-lacivertli yönetimde Ersun Yanal fikri ortaya atıldı. Sosyal medyada ‘Taraftar Yanal'la beraber' etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Takıma, son şampiyonluğu yaşatan Yanal ile kötü durumdan çıkılabileceği konuşulan konulardan biri. Tecrübeli çalıştırıcı da Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istiyor, haber bekliyor. Yanal, Comolli'nin Samandıra'ya karışmasına ise sıcak bakmıyor ve kendi düzenini kurmayı hedefliyor.

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HALEN ÜÇ HOCAYA PARA VERİLİYOR

Üstelik, Fenerbahçe halen üç teknik adama maaş ödüyor. Vitor Pereira'nın 1.9 milyon Euro'luk tazminatının taksitleri devam ediyor. Aykut Kocaman'a da 1.5 milyon Euro'luk maaşı bölüm bölüm ödeniyor. Cocu'nun da maaşı 1.9 milyon Euro ve gönderilmesi halinde bu para verileceği gibi, gelecek yeni teknik adama da önemli derecede bir para verilmesi gerekecek.

ALİ KOÇ’UN AKLI AYKUT KOCAMAN’DA

Bir diğer fikir ise Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesi. Geçen sezonu kılpayı ikincilikle kapatan, mevcut takımı yakından takip eden ve gönlünden Fenerbahçe'yi çıkarmayan Kocaman'ın tecrübesiyle krizden çıkacak isim olduğu görüşü dile getirildi. Bu görüşteki yöneticilerin çekincesi ise yeniden göreve getirilmesi halinde ilk kötü sonuçta Aykut Kocaman'a yönelik geçen sezonki sert tepkilerin tekrarlanma ihtimali. Kocaman'ın en büyük destekçisi Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı, daha önce, “Teknik adam yerli olursa Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak” demişti.

MİLLİ ARAYA KADAR DEVAM

Ali Koç yönetiminin son kararı ise Cocu ile ‘şimdilik' devam yönünde. Dün yapılan temaslarda, Phillip Cocu ile yola çıkıldığı ve en azından milli maç arasına dek görevde kalması yönünde fikir birliğine varıldı. S.Trnava ve Başakşehir maçlarında takımın başında Hollandalı hoca olacak. Sonrasında ise ligde milli maç arasına girilecek ve kesin karar burada verilecek. Cocu, bu sürede güven ortamı yaratırsa ilk devreye kadar hoca değişimine gidilmeyecek.