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CSKA Real Madrid canlı izle! Real Madrid’e CSKA karşısında büyük şok!
Şampiyonlar Ligi

CSKA Real Madrid canlı izle! Real Madrid’e CSKA karşısında büyük şok!

CSKA Moskova Real Madrid canlı izle! Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi Real Madrid 2. maçında CSKA Moskova'ya konuk oluyor. İlk maçta Roma'yı rahat geçen Real Madrid aynı şekilde CSKA'yı da devirmek istiyor. Peki, CSKA Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? CSKA Moskova Real Madrid maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

2 Ekim 2018 21:05

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Real Madrid CSKA Moskova’ya konuk oluyor. İlk maçında Roma 3-0 ile rahat geçen Real Madrid Moskova ekibi karşısında neler yapacak merak ediliyor. Saha ve seyirci avantajını kullanarak Real Madrid’e büyük bir sürpriz yapmak isteyen CSKA Moskova de galibiyet peşinde olacak. Real Madrid CSKA Moskova canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD CANLI İZLE

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CSKA Arena’da oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00’de başlayacak. CSKA Moskova Real Madrid maçını beIN SPORTS yayınlayacak.

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA İLK 11

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Casemiro, Kroos, Ceballos, Vazquez, Asensio, Benzema

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin, Bijol, Akhmetov, Obljakov, Dzagoev, Vlasic, Chalov

Son güncelleme 22:48 | 2 Ekim 2018
Real Madrid CSKA Moskova şampiyonlar ligi
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