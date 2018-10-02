CSKA Real Madrid canlı izle! Real Madrid’e CSKA karşısında büyük şok!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Real Madrid CSKA Moskova’ya konuk oluyor. İlk maçında Roma 3-0 ile rahat geçen Real Madrid Moskova ekibi karşısında neler yapacak merak ediliyor. Saha ve seyirci avantajını kullanarak Real Madrid’e büyük bir sürpriz yapmak isteyen CSKA Moskova de galibiyet peşinde olacak. Real Madrid CSKA Moskova canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD CANLI İZLE

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CSKA Arena’da oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00’de başlayacak. CSKA Moskova Real Madrid maçını beIN SPORTS yayınlayacak.

ГООООЛ!!! Влашич открывает счёт на второй минуте, 1:0! #ЦСКАреал pic.twitter.com/2jBeJm0PD9 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 Ekim 2018

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA İLK 11

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Casemiro, Kroos, Ceballos, Vazquez, Asensio, Benzema

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin, Bijol, Akhmetov, Obljakov, Dzagoev, Vlasic, Chalov