CANLI YAYIN: Roma Viktoria Plzen maçı canlı izle! Roma goller ardı ardına atıyor…

Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Roma Viktoria Plzen maçında ilk gol İtalya ekibinden geldi. Roma 3. dakikada Dzeko’nun golü ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada Dzeko 2. golünü atarak durumu 2-0 yaptı. İlk maçında Real Madrid’e deplasmanda 3-0 yenilen Roma bu kez kazanarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. Plzen ise ilk maçında CSKA Moskova ile kendi sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Roma Viktoria Plzen maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ROMA VİKTORİA PLZEN CANLI İZLE

ROMA VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Olimpico’da bu akşam saat 22:00’de başlayacak Roma Viktoria Plzen maçı beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak.

BEİN SPORTS’TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

beIN Sports, Şampiyonlar Ligi heyecanının bu hafta da beIN Sports tarafından yayınlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili beIN Sports'tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”