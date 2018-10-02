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CANLI YAYIN: Manchester United Valencia maçı canlı izle! Mourinho için ya tamam ya devam…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Manchester United Valencia maçı canlı izle! Mourinho için ya tamam ya devam…

Manchester United Valencia canlı izle! Kötü günler geçiren Manchester United Valencia karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde moral arıyor. Manchester United Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester United Valencia maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

2 Ekim 2018 21:05

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Manchester United Valencia grubun 2. maçında karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ardı ardına aldığı mağlubiyetler sonrasında Jose Mourinho’nun koltuğu sallantıya girdi. Kovulması an meselesi olan Mourinho Valencia karşısında neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak edilenler biri de “Manchester United Valencia canlı izle” aramaları oldu. Haberimizin içerisinde “Manchester United Valencia canlı yayın” bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED VALENCİA CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Valencia maçı Saat 22.00'de başlayacak. Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTEDE VALENCİA İLK 11

MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Alexis Sánchez

VALENCİA: Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Batshuayi

Son güncelleme 22:51 | 2 Ekim 2018
canlı izle Manchester United Valencia
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