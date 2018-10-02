CANLI YAYIN: Manchester United Valencia maçı canlı izle! Mourinho için ya tamam ya devam…

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Manchester United Valencia grubun 2. maçında karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ardı ardına aldığı mağlubiyetler sonrasında Jose Mourinho’nun koltuğu sallantıya girdi. Kovulması an meselesi olan Mourinho Valencia karşısında neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak edilenler biri de “Manchester United Valencia canlı izle” aramaları oldu. Haberimizin içerisinde “Manchester United Valencia canlı yayın” bağlantısı aşağıda yer alıyor.
MANCHESTER UNİTED VALENCİA CANLI İZLE
MANCHESTER UNİTED VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester United Valencia maçı Saat 22.00'de başlayacak. Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.
.@MarcusRashford surges forward and shoots narrowly wide for #MUFC. #UCL pic.twitter.com/4BZxsGB3Lf
— Manchester United (@ManUtd) 2 Ekim 2018
MANCHESTER UNİTEDE VALENCİA İLK 11
MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Alexis Sánchez
VALENCİA: Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Batshuayi