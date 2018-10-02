CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları! İlk yarılar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. hafta maçları ile devam ediyor. Saat 19:55’te başlayan iki maçta Juventus sahasında Young Boys’u ağırlarken Manchester City deplasmanda Hoffenheim ile mücadele ediyor.

H Grubu’nda yer alan Juventus, ilk maçında deplasmanda Valencia’yı 2-0 yenerken kırmızı kart cezalısı Cristiano Ronaldo bu maçta kadroda yer almıyor. İlk maçında Manchester United’a 3-0 yenilen Young Boys ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde…

F Grubu’ndaki Manchester City ilk maçta sahasında Lyon’a karşı aldığı 2-1’lik yenilginin ardından Almanya’da Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Alman ekibi ise zorlu Shakhtar Donetsk deplasmanından aldığı 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında galibiyetle tanışmak istiyor.

CANLI SKOR TAKİBİ;

Juventus 2-0 Young Boys | Dakika 5′, 34′ Dybala

Hoffenheim 1-1 Manchester City | Dakika 1′ Belfodil, Dakika 8′ Aguero

İşte takımların ilk 11’leri ve yedek kulübeleri…

JUVENTUS: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

Yedekler: Perin, Chiellini, Cancelo, Khedira, Emre Can, Bentancur, Kean.

YOUNG BOYS: Van Ball Moos, Camara, Van Bergen, Bertone, Sulejmani, Sow, Fassnacht, Schick, Beniteo, Sanogo, Hoarau

Yedekler: Wölfli, Ngamaleu, Assale, Nsame, Aebischer, Garcia, Lauper

—————————————————-

HOFFEHEIM: Baumann, Brenet, Kaderabek, Hoogma, Akpoguma, Posch, Demirbay, Belfodil, Joelinton, Grillitsch, Szalai.

Yedekler: Kobel, Nelson, Bittencourt, Kramaric, Grifo, Hack, Amade.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sane, Sterling, Aguero

Yedekler: Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko

Son dakika... BeIN Sports`tan Galatasaray-Porto ve Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarının yayını için açıklama Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile oynayacağı maç dahil 2. hafta maçlarının hepsi beIN Sports ekranlarında olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ederken beIN SPORTS'tan beklenen açıklama geldi... İlgili Haberi Oku