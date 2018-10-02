CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları! İlk yarılar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. hafta maçları ile devam ediyor. Saat 19:55’te başlayan iki maçta Juventus sahasında Young Boys’u ağırlarken Manchester City deplasmanda Hoffenheim ile mücadele ediyor.
H Grubu’nda yer alan Juventus, ilk maçında deplasmanda Valencia’yı 2-0 yenerken kırmızı kart cezalısı Cristiano Ronaldo bu maçta kadroda yer almıyor. İlk maçında Manchester United’a 3-0 yenilen Young Boys ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde…
F Grubu’ndaki Manchester City ilk maçta sahasında Lyon’a karşı aldığı 2-1’lik yenilginin ardından Almanya’da Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Alman ekibi ise zorlu Shakhtar Donetsk deplasmanından aldığı 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında galibiyetle tanışmak istiyor.
CANLI SKOR TAKİBİ;
Juventus 2-0 Young Boys | Dakika 5′, 34′ Dybala
Hoffenheim 1-1 Manchester City | Dakika 1′ Belfodil, Dakika 8′ Aguero
İşte takımların ilk 11’leri ve yedek kulübeleri…
JUVENTUS: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic
Yedekler: Perin, Chiellini, Cancelo, Khedira, Emre Can, Bentancur, Kean.
YOUNG BOYS: Van Ball Moos, Camara, Van Bergen, Bertone, Sulejmani, Sow, Fassnacht, Schick, Beniteo, Sanogo, Hoarau
Yedekler: Wölfli, Ngamaleu, Assale, Nsame, Aebischer, Garcia, Lauper
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HOFFEHEIM: Baumann, Brenet, Kaderabek, Hoogma, Akpoguma, Posch, Demirbay, Belfodil, Joelinton, Grillitsch, Szalai.
Yedekler: Kobel, Nelson, Bittencourt, Kramaric, Grifo, Hack, Amade.
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sane, Sterling, Aguero
Yedekler: Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko