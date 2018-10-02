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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları! İlk yarılar sona erdi
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları! İlk yarılar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları 19:55'te başlayan iki karşılaşma ile devam ediyor. Juventus sahasında Young Boys'u ağırlarken Manchester City deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşıyor...

2 Ekim 2018 19:43

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. hafta maçları ile devam ediyor. Saat 19:55’te başlayan iki maçta Juventus sahasında Young Boys’u ağırlarken Manchester City deplasmanda Hoffenheim ile mücadele ediyor.

H Grubu’nda yer alan Juventus, ilk maçında deplasmanda Valencia’yı 2-0 yenerken kırmızı kart cezalısı Cristiano Ronaldo bu maçta kadroda yer almıyor.  İlk maçında Manchester United’a 3-0 yenilen Young Boys ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde…

F Grubu’ndaki Manchester City ilk maçta sahasında Lyon’a karşı aldığı 2-1’lik yenilginin ardından Almanya’da Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor.  Alman ekibi ise zorlu Shakhtar Donetsk deplasmanından aldığı 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında galibiyetle tanışmak istiyor.

CANLI SKOR TAKİBİ;

Juventus  2-0 Young Boys | Dakika 5′, 34′ Dybala

Hoffenheim 1-1 Manchester City | Dakika 1′ Belfodil, Dakika 8′ Aguero

İşte takımların ilk 11’leri ve yedek kulübeleri…

JUVENTUS: Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

Yedekler: Perin, Chiellini, Cancelo, Khedira, Emre Can, Bentancur, Kean.

YOUNG BOYS: Van Ball Moos, Camara, Van Bergen, Bertone, Sulejmani, Sow, Fassnacht, Schick, Beniteo, Sanogo, Hoarau

Yedekler: Wölfli, Ngamaleu, Assale, Nsame, Aebischer, Garcia, Lauper

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HOFFEHEIM: Baumann, Brenet, Kaderabek, Hoogma, Akpoguma, Posch, Demirbay, Belfodil, Joelinton, Grillitsch, Szalai.

Yedekler: Kobel, Nelson, Bittencourt, Kramaric, Grifo, Hack, Amade.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sane, Sterling, Aguero

Yedekler: Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko

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Son güncelleme 20:43 | 2 Ekim 2018
juventus Manchester City şampiyonlar ligi
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