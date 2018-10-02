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Bosna-Hersek’in aday kadrosu belli oldu
Milli Takımlar

Bosna-Hersek’in aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşılaşacağı Bosna-Hersek'in aday kadrosu açıklandı.

2 Ekim 2018 13:52

Türkiye A Milli Takım, Bosna-Hersek ile 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda yapılacak özel müsabaka 20.30’da başlayacak. Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski

Defans: Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic

Orta Saha: Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic

Forvet: Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic

Son güncelleme 13:52 | 2 Ekim 2018
bosna hersek Robert Prosinecki türkiye
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