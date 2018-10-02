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Azerbaycan kanalı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri!
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Azerbaycan kanalı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri!

Tüm dünyadan spor aktivite yer aldığı CBC kanalı Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de de ilgi çekiyor. Peki, CBC Sport nasıl izlenir? İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri...

2 Ekim 2018 18:28

Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği Azerbaycan kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Mücadeleleri izlemek isteyen spor severler “CBC Sport nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri…

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Son güncelleme 19:19 | 2 Ekim 2018
CBC Sport frekans
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