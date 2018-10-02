Altınordu’nun Avrupa macerası başlıyor… Tüm İzmir davetli

Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi’nin elemeli turunda mücadele eden Altınordu, birinci tur ilk maçında Finlandiya’dan HJK Helsinki’yi konuk edecek. Bornova Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak Altınordu-HJK Helsinki maçını Kazakistan’dan Furkat Atazhanov yönetecek. Atazhanov’un yardımcılıklarını Azamat Akhmetov ile Darkhan Tulegenov yapacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek müsabaka için Bornova'daki İzmir Metrosu Evka 3 İstasyonu önünden otobüsler kaldırılacak.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ekim Çarşamba günü Finlandiya’da oynanacak. Altınordu bu turu geçmesi halinde ikinci turda Zilina (Slovakya)-Montpellier (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Gençlik Ligi’nin elemeli turunda iki sezon önce de mücadele eden Altınordu, ilk turda Bulgaristan’ın Levski Sofya takımını, ikinci turda Çekya’nın Sparta Prag ekibini elemiş, play-off turunda ise İspanyol Atletico Madrid’i geçememişti.

İzmir temsilcisi, elemelerde iki turu geçtiği takdirde Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek. Play-offları geçmesi halinde ekip, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırada yer alacak ekiplerle mücadelesini sürdürecek.