Alisson: ‘Klopp beni FaceTime’a çağırdı, transfer konuştuk’

İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool’un sezon başında İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma’dan kadrosuna kattığı Alisson Becker, İtalyan medyasına konuştu.

Brezilyalı kaleci, Buffon’dan, Cristiano Ronaldo’ya, Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Taffarel’den hocası Klopp’a dair çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Alisson Becker’in La Gazzetta dello Sport’a verdiği samimi röportaj ;

“Kalecilik yeteneklerim doğal, DNA’ma ve aileme teşekkür ederim bunun için. Yine de iş olmadan, yetenek yeterli değil.”

KENDİMİ TAFFAREL’E YAKIN GÖRÜYORUM

“Kendimi Taffarel, Julio Cesar ve Dida’ya yakın görüyorum. Julio’nun bacaklarında çok fazla güç vardı ve hızlıydı. Taffarel, sakin ve güvenilirdi. Dida, kalesini çok iyi korurdu. Her birinden en iyi özelliğini almaya çalışıyorum.”

“BUFFON ROL MODELİM”

“Çocukluğumdan bu yana Gianluigi Buffon’u izliyorum. O, benim rol modelim ve harika bir adam. Szczesny’de gayet iyi çalışıyor. Buffon’un yerine geçmek kolay değil ama başarılı bir kaleci”

“KLOPP BENİ FACETİME’A ÇAĞIRDI”

“Kulüpleri (Roma-Liverpool) anlaşma sağladığında Jurgen Klopp beni Facetime’a çağırdı ve projesini anlattı, bunu beraber yapmamızı teklif etti.”

“Klopp’un Dortmund’da geçirdiği zaman hayran kalmıştım. Onun öğrencisi olmayı çok seviyorum çünkü çok fazla konuşmayı sevmiyor. Ama, söyleyeceği doğru şeyin yeri ve zamanını iyi biliyor.”

RONALDO’YA HAYRANIM!

“Ronaldo ile ayn ligde olmadığım için üzgünüm. Belki Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşabiliriz. Ronaldo’nun yeteneklerine ve zihniyetine hayranım.”