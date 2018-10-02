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Abdullah Avcı: ‘Futbolcu benim muhatabım değil’
Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı: ‘Futbolcu benim muhatabım değil’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Adem Büyük ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2018 00:11

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı,Adem Büyük ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Futbolcu benim muhatabım değil”

Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor’un kaptanı Adem Büyük’ün, “Abdullah Avcı bana vurdu” iddiasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcu benim muhatabım değil, hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu da herkes son derece sağlıklı bir şekilde biliyor. Geçen sene iki maçta da yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için muhatabım değil. Bunu bu şekilde konuşmasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yaparsak söyleriz biz, lafımızın da arkasındayız. Yaptıysak da söyleriz.”

01 Ekim 2018 Abdullah Avcı için şoke eden suçlama! Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:11 | 2 Ekim 2018
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