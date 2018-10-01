UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava’yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Welz yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı’nda saat 19.55’te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz’in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya’dan Dominik Schaal yapacak.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç’in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre İsveç’in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta Stavrev’in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi’nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

Akhisarspor’un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika’nın Standard Liege takımı ile yapacağı maçta Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Belçika’nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta Schuettengruber’in yardımcılıklarını Roland Brandner ile Robert Steinacher üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Oliver Drachta ile Dieter Muckenhammer’in yapacağı maçın dördüncü hakemi Stefan Kuehr olacak.