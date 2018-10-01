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Trabzonspor’da Olcay Şahan geri döndü!
Trabzonspor

Trabzonspor’da Olcay Şahan geri döndü!

Trabzonspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlarken, Olcay Şahan da antrenmanda yer aldı.

1 Ekim 2018 21:26

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kasımpaşa maçı öncesinde teknik direktör Karaman tarafından antrenmandan isteksiz davranması nedeniyle çıkartıldığı belirtilen Olcay Şahan’ın da çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 21:26 | 1 Ekim 2018
olcay şahan trabzonspor
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