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Son dakika! Kasımpaşa Kemal Özdeş’le yollarını ayırdı!
Kasımpaşa

Son dakika! Kasımpaşa Kemal Özdeş’le yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayırdıklarını açıkladı.

1 Ekim 2018 12:18

Spor Toto Süper Lig’de sezona flaş bir giriş yapan ve 12 puanla 5. sırada yer alan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı.

Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada;

“Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin” ifadelerine yer verildi. Bekir Nursal Bilgin, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında Kemal Özdeş’in farklı bir takımla anlaşabileceğini belirtti ve “Biz hocamızdan, hocamız bizden memnundu… Ancak hedeflerdeki fikir ayrılığı nedeniyle hocamız ayrılmak istedi” dedi. Ligde ilk dört maçta dört galibiyet alan Paşa, son üç haftada ise sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme 12:49 | 1 Ekim 2018
Kasımpaşa Kemal Özdeş spor toto süper lig
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