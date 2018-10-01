Son dakika! Kasımpaşa Kemal Özdeş’le yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig’de sezona flaş bir giriş yapan ve 12 puanla 5. sırada yer alan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı.

Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada;

“Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin” ifadelerine yer verildi. Bekir Nursal Bilgin, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında Kemal Özdeş’in farklı bir takımla anlaşabileceğini belirtti ve “Biz hocamızdan, hocamız bizden memnundu… Ancak hedeflerdeki fikir ayrılığı nedeniyle hocamız ayrılmak istedi” dedi. Ligde ilk dört maçta dört galibiyet alan Paşa, son üç haftada ise sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR…