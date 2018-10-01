Robin van Persie’den muhteşem füze!

Hollanda Eredivisie 7. haftasında Feyenoord kendi sahasında Vitesse’yi ağırladı. Muhteşem bir heyecana sahne olan mücadelede ev sahibi ekip 88. dakikada eski Fenerbahçeli Robin van Persie’nin attığı harika frikik golü ile sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

‘Uçan Hollandalı’ van Persie attığı harika gol ile takımına 3 puanı getirirken golden 5 dakika sonra rakibine yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kart ile oyundan atıldı ve takım arkadaşlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Gergin geçen mücadelede konuk ekibin 2 oyuncusu kırmızı kart gördü ve Vitesse maçı 9 kişi tamamladı.

İşte Robin van Perise’nin attığı harika gol ve gördüğü kırmızı kart…

Robin van Persie: —Nails game-winning free-kick —Is shown a straight red three minutes later pic.twitter.com/t5ptmao14e — B/R Football (@brfootball) 30 Eylül 2018

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