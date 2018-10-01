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Robin van Persie’den muhteşem füze!
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Robin van Persie’den muhteşem füze!

Hollanda Eredivisie 7. haftasında oynanan Feyenoord - Vitesse maçında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie attığı harika gol ile haftaya damgasını vurdu.

1 Ekim 2018 00:05

Hollanda Eredivisie 7. haftasında Feyenoord kendi sahasında Vitesse’yi ağırladı. Muhteşem bir heyecana sahne olan mücadelede ev sahibi ekip 88. dakikada eski Fenerbahçeli Robin van Persie’nin attığı harika frikik golü ile sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

‘Uçan Hollandalı’ van Persie attığı harika gol ile takımına 3 puanı getirirken golden 5 dakika sonra rakibine yaptığı sert hareket sonucunda kırmızı kart ile oyundan atıldı ve takım arkadaşlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Gergin geçen mücadelede konuk ekibin 2 oyuncusu kırmızı kart gördü ve Vitesse maçı 9 kişi tamamladı.

İşte Robin van Perise’nin attığı harika gol ve gördüğü kırmızı kart…

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Son güncelleme 00:07 | 1 Ekim 2018
feyenoord hollanda Robin van Persie vitesse
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