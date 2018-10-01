Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert eleştiri

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olduğu maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un söylediklerine eleştiri getirdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Ali Koç’un sözlerinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonunda Fenerbahçe taraftarına kullandığı sözleri eleştiren Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

”İnşallah Ali Bey'in birkaç cümlesi daha vardır. Bırak ben bunları söyleyeyim, eski Fenerbahçeli futbolcu olarak söyledim, objektif bir futbol adamı olarak söyledim. Ama Ali Bey bunları söyleyemez. Sen şimdi diyorsun ki eğer açıklama o kadarsa ‘Arabaya binin, Sabiha Gökçen'e gidin bu çocukları yerle bir edin', eğer devamında başka bir şey yoksa. Ben derim onu ben söyledim diye kimse Sabiha Gökçen'e gitmez. İnşallah söylediklerinin altı üstü vardır. Bu söyledikleri çok tehlikeli. İnşallah söylediklerimden dolayı özür dilerim, dediği artı şeyler de vardır.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor maçı sonrası tribünlere giderek taraftarlardan özür dilemişti.

Rıdvan Dilmen'in Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesinde satır başları şunlar:

“Tribünlerde bir tezahürat var ‘Vallahi rezalet, billahi rezalet' diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç'un da ‘takıma el başkan' diyen taraftarlara ‘Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük.”

“Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş'ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse töleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz.”

“ALİ KOÇ'UN YERİNDE OLSAM…”

”Geçen hafta taraftar serzenişte bulunurken Ali Koç'a, onlar da benim gibi gördüler. Taraftar bunu gördü. Herkes görüyordu ama Ali Bey de tabii prensip sahibi olarak yeni hocanın arkasında durmak istiyor”

“Geç kalınmış bir karar olacak. Bir duyumum da yok ama Fenerbahçe muhtemelen bu hafta değişikliğe gidebilir. Başakşehir maçından sonra da olabilir”

“Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var. Sportif direktör ‘Fransız' kaldı”

“Ben olsam Ali Koç'un yerinde futbol şube sorumlusu olurum. Görünen köy kılavuz istemez. Ben Aykut Kocaman'ın pazarlığını yapmıyorum. Ersun Yanal da olabilir. O da şampiyonluk yaşamış hocalardan olabilir. Taraftarlar 14. olmaktan çok kabullenilmişliğe sinirleniyor.”

“FENERBAHÇELİ ÜZGÜN, FENERBAHÇELİ KIRGIN”

“Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil.

“1 değil 2 kişi getirsen futbol takımına, hem Cocu hem Comolli'yi iki kişi de sıfır tanıyorlar Rize'yi. Rize'ye nasıl gidilir bile bilmiyorlardır. Bir de bakmışlardır Rize'nin hiç galibiyeti yok. Rizespor ile Fenerbahçe'nin istatistiklerini veriyorlar A Spor'da. Hemen hemen her şey eşit. Pas sayıları, şut sayıları falan eşit. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın.”

“Benzia tıp, Slimani tıp, Şener tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp ötesi, Mehmet Topal iyi çocuk ama reaksiyon yok. Ayew atmış kendini sağ tarafa. Mesela, Emre Belözoğlu. Bölüm bölüm oynatsan dahi o Çubuklu formayı çıkar oynatır.”

“BAŞAKŞEHİR'İ YENERSE 2 SENE ÇÖPE GİDER”

“Şimdi haftaya Başakşehir maçı ve ardından ara var. En tehlikelisi, Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse 2 senesi gider. Devam eder çünkü o zaman. Hem Cocu hem Comolli'yle devam eder. Ali Koç, holdingini nasıl yönetiyorsa Fenerbahçe'yi de öyle yönetmeli. Çok erken radikal karar almayayım diyordur. Oyuncular da yırtmasın bu arada. O çubuklu formayı giyince mücadele edeceksin. Neden Comolli ve Cocu. Oyuncu transfer edersin, o oyuncuyu oynatırsın. Kayserispor maçında 3. golü şanssız yemiştir. Bursa kalesinde Harun Tekin'e bu kadar top gelmiyordur ama üçüncü golü Volkan yemezdi.”

“İŞTE BUGÜN PATLADI”

” Comolli, Cocu derken Fenerbahçeli sporcular da 60 metre havadan gelen topa gitmiyorlar. Uyum yok. Çok kolay kontra yiyorlar. Geçen hafta yumruk atacak halleri yoktu. Herkes güzel maç oldu diyordu geçen hafta. İşte patladı bugün. Işığın olmadığını söylemiştim ben. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe tarihinde nadirdir liderin 8 puan gerisindesin.”