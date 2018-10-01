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Ribery ve Mancini’den Galatasaray’a mesaj
Galatasaray

Ribery ve Mancini’den Galatasaray’a mesaj

Galatasaray'ın eski futbolcularından Franck Ribery ve sarı-kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, sosyal medyadan mesaj yolladı.

1 Ekim 2018 21:48

Galatasaray eski isimlerinden mesaj var.1 Ekim 1905’te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.

Bir dönem sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray’ın 113. yaşını unutmadı.

Alman devi Bayern Münih’te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray’ın 113. yaşını kutladı.

Öte yandan Galatasaray’ın bir dönem teknik direktörlüğünü yapan İtalyan Roberto Mancini de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara 113. yaşı için mesaj yolladı.

01 Ekim 2018 Galatasaray`a Porto maçı öncesi forvetinden iyi haber! Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile karşılaşacak Galatasaray'da Eren Derdiyok'un sakatlığını atlattığı ve sahadaki yerini alabileceğini belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:48 | 1 Ekim 2018
Franck Ribery galatasaray roberto mancini
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