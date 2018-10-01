Ribery ve Mancini’den Galatasaray’a mesaj

Galatasaray eski isimlerinden mesaj var.1 Ekim 1905’te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.

Bir dönem sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray’ın 113. yaşını unutmadı.

Alman devi Bayern Münih’te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray’ın 113. yaşını kutladı.

Öte yandan Galatasaray’ın bir dönem teknik direktörlüğünü yapan İtalyan Roberto Mancini de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara 113. yaşı için mesaj yolladı.

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