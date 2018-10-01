Phillip Cocu ve Fenerbahçe’nin kötü gidişi Hollanda basınında da yer buldu!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olurken flaş sonucun ardından gözler Teknik Direktör Phillip Cocu’ya çevrildi. Hollandalı teknik adamın istifa edip etmeyeceği gündeme gelirken Cocu’nun Fenerbahçe’deki performansı ülkesinde de gündem oldu.

Hollanda basını Çaykur Rizespor maçının ardından Cocu ve Fenerbahçe haberlerine sayfalarında yer verdi. Football Orange adlı sitede, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığı kullanılırken Fenerbahçe’nin maçtan önce ligde 17. sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.

‘Orası PSV değil!’

Fenerbahçe’nin eski yıldızı ve Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Pierre van Hooijdonk, NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında çarpıcı ifadeler kullandı. Van Hooijdonk, “Cocu, PSV Eindhoven’da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV’nin antrenman tesisleri) değil. Cocu, bir anda İstanbul’un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük” diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Phillip Cocu`ya: İstifa et Çaykur Rizespor maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifasını istediği Hollandalı teknik adam Phillip Cocu “Hayır” dedi. Ali Koç ve Phillip Cocu bugün yeniden görüşecek. İlgili Haberi Oku Sportnieuws, Cocu'nun ayrılığa yakın olduğunu “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda'ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” sözleriyle aktardı, NOS televizyonu ise benzer bir ifadeyle “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” dedi. Ülkenin en önemli gazetelerinden Telegraaf da Cocu ve Fenerbahçe’ye geniş yer vererek, “Cocu'nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe'de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

NUSPORT’da ise “Cocu, Fenerbahçe'nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” ifadelerine yer verildi. FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası tehlike altında” dedi. Haberde Fenerbahçe'nin 14. sırada olduğu ve sadece ligde değil Avrupa'da da kötü durumda olduğu aktarıldı. Mehmet Demirkol: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son kurşunu attı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'deki kriz ile ilgili değerlendirmede bulundu. Mehmet Demirkol, Phillip cocu'nun krizin nedenini anlayamadığını, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise taraftarlar konuşarak son kurşunu attığını söyledi. Mehmet Demirkol, taraftarın arasına girerek yapılan konuşmanın sadece bir kez yapılabileceğini belirtti. İlgili Haberi Oku