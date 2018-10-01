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Son Dakika: 'Haklısınız! Bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller...'
Phillip Cocu gönderilirse Fenerbahçe, 4 hocaya birden para ödeyecek!
Fenerbahçe

Phillip Cocu gönderilirse Fenerbahçe, 4 hocaya birden para ödeyecek!

Fenerbahçe'de gündem Phillip Cocu'nun geleceği. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik direktör Cocu'nun gönderilmesi halinde aynı sezon içinde dört farklı teknik adama maaş ödeyecek!

1 Ekim 2018 00:08

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe’de gündem Teknik Direktör Phillip Cocu’nun takımdaki geleceği. Takımın 7 hafta sonunda 7 puanla 14. sırada yer almasının faturası büyük ölçüde Hollandalı teknik adama kesilirken geçmişte sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktörlere alacaklarını ödüyor olması ortaya eşine az rastlanır bir durum çıkardı.

Pereira ve Kocaman’a maaş ödeniyor

15 Ağustos 2016 tarihinde yollar Vitor Pereira ile ayrılırken Portekizli teknik direktöre sarı-lacivertli kulüp hala alacaklarının taksitlerini ödemekte. Kanarya aynı zamanda Phillip Cocu’nun selefi Aykut Kocaman’ın da alacaklarını ödemeye taksitler halinde devam ediyor.

Cocu ile yolların ayrılması halinde Hollandalı çalıştırıcı da sezon sonuna kadar olan alacaklarını tahsil edecek. Sarı-lacivertlilerin Cocu’nun gönderilmesi durumunda takımın başına getireceği teknik direktör de kulüpten maaş alacak ve Kanarya böylece aynı sezonda dört teknik direktöre birden maaş ödeme durumunda kalacak. 30 Eylül 2018 Ali Koç maç sonrası tribünlere gidip özür diledi! Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. Protestoların ardından Ali Koç tribündeki taraftarın yanına gitti ve 'Bütün reaksiyonlarınızda haklısınız.Size karşı mahcubum, ne deseniz haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Bunu öğreteceğiz onlara.' açıklamasını yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:15 | 1 Ekim 2018
Aykut Kocaman Fenerbahçe Phillip Cocu spor toto süper lig Vitor Pereira
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