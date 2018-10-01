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Michael Frey hakkında flaş iddia: ‘Erzurumspor istemedi Fenerbahçe aldı!’
Fenerbahçe

Michael Frey hakkında flaş iddia: ‘Erzurumspor istemedi Fenerbahçe aldı!’

Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'nin İsviçreli santrforu Michael Frey hakkında flaş bir iddiada bulundu. Bayındır, Frey'in Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce 600 bin Euro bonservis bedeliyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tavsiye edildiğini, Erzurumspor'un oyuncuyu yetersiz görerek tavsiyeyi reddetiğini iddia etti.

1 Ekim 2018 00:51

Çaykur Rizespor konuğu Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan sarı-lacivertlilerde takımın, Phillip Cocu’nun ve yönetimin performansı tartışma konusu oldu.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır canlı yayında, tartışılan transferlerden biri olan Michael Frey ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Frey’in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce 600 bin Euro bonservis bedeline Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a önerildiğini, Erzurumspor’un oyuncuyu yetersiz bularak teklifi kabul etmediğini iddia etti.

İsviçre ekiplerinden FC Zürich’ten Fenerbahçe’ye transfer olan Frey, 7 resmi maçta toplamda 335 dakika forma giyerken henüz gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı. 01 Ekim 2018 Serdar Ali Çelikler`den Fenerbahçe`ye Aleyna Tilki`li eleştiri! Gazeteci Serdar Ali Çelikler son yazısında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen ve kötü gidişini devam ettiren Fenerbahçe'yi eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:51 | 1 Ekim 2018
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