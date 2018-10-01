Mehmet Demirkol: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son kurşunu attı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından ağır bir yenilgi ile dönen Fenerbahçe, tarihi bir kriz yaşıyor. 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen Fenerbahçe’de Phillip Cocu tartışılmaya başlandı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Phillip Cocu’nun sorunu çözmekte yetersiz kaldığından bahsetti. beIN sports’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarın arasına girerek yaptığı konuşmaya da değindi.
Mehmet Demirkol, Ali Koç’un her hafta taraftarın arasına girip konuşma yapamayacağını söylerken “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla konuştu. Yanlış ya da doğru. Bu, bir kere yapılır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son kurşunu attı. Ben lideriniz olarak konuşuyorum, ”Arkadaşlar haklısınız” diye bir kere konuşulur. Bunun ikincisi olmaz. Her hafta taraftarın arasına girip aynı konuşmayı yapamazsın. Bu riskli de bir şey… Taraftarın ruh hali falan… Bir de tribünde kimin olduğunu bilemezsin… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u cesaretinden ötürü tebrik etmek gerek” dedi.
Hollandalı teknik adamların Türkiye’de başarılı olamadığının altını çizen Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu şu anda ne olduğunu bilmiyor. Cocu durumun ne olduğunu anlamıyor. Burada durum nedir, sorun ne, neden oluyor? Temel problem bu… Bir kriz yönetiminde ilk aranacak şey; önce doğru teşhis yapmak. Bunun için tetkik yapman gerek… Tetkik konusunda ne yapacağını bilmiyor. Bu maalesef Hollanda'dan gelen hocaların hemen hemen hepsinde oluyor.”
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin kriz hakkında açıklama yapması gerektiğini de belirten Mehmet Demirkol “Sportif Direktör Damien Comolli de ortada yok. Ortada bir kriz var. Bu krizi iyi yönetmek gerek. Peki buradan nasıl çıkılacak? Comolli'nin bir çıkıp konuşması lazım. Bu durum neden böyle diye anlatmalı” şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor maçının ardından tribünlere giderek şu konuşmayı yapmıştı: