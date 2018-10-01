Mehmet Demirkol: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son kurşunu attı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından ağır bir yenilgi ile dönen Fenerbahçe, tarihi bir kriz yaşıyor. 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen Fenerbahçe’de Phillip Cocu tartışılmaya başlandı. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Phillip Cocu’nun sorunu çözmekte yetersiz kaldığından bahsetti. beIN sports’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarın arasına girerek yaptığı konuşmaya da değindi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Phillip Cocu`ya: İstifa et Çaykur Rizespor maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifasını istediği Hollandalı teknik adam Phillip Cocu “Hayır” dedi. Ali Koç ve Phillip Cocu bugün yeniden görüşecek. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, Ali Koç’un her hafta taraftarın arasına girip konuşma yapamayacağını söylerken “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla konuştu. Yanlış ya da doğru. Bu, bir kere yapılır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son kurşunu attı. Ben lideriniz olarak konuşuyorum, ”Arkadaşlar haklısınız” diye bir kere konuşulur. Bunun ikincisi olmaz. Her hafta taraftarın arasına girip aynı konuşmayı yapamazsın. Bu riskli de bir şey… Taraftarın ruh hali falan… Bir de tribünde kimin olduğunu bilemezsin… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u cesaretinden ötürü tebrik etmek gerek” dedi.

Rize deplasmanında Fenerbahçe kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal`ın zor anları Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. İlgili Haberi Oku

Hollandalı teknik adamların Türkiye’de başarılı olamadığının altını çizen Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu şu anda ne olduğunu bilmiyor. Cocu durumun ne olduğunu anlamıyor. Burada durum nedir, sorun ne, neden oluyor? Temel problem bu… Bir kriz yönetiminde ilk aranacak şey; önce doğru teşhis yapmak. Bunun için tetkik yapman gerek… Tetkik konusunda ne yapacağını bilmiyor. Bu maalesef Hollanda'dan gelen hocaların hemen hemen hepsinde oluyor.”

Fenerbahçe`de gündem Phillip Cocu! Hollandalı giderse 4 hocaya birden maaş ödenecek Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası geleceği iyice tartışma konusu olan Phillip Cocu'nun gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu oldu. Şimdiden Phillip Cocu'nun tazminatı tartışma yaratırken, Fenerbahçe hakkında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin kriz hakkında açıklama yapması gerektiğini de belirten Mehmet Demirkol “Sportif Direktör Damien Comolli de ortada yok. Ortada bir kriz var. Bu krizi iyi yönetmek gerek. Peki buradan nasıl çıkılacak? Comolli'nin bir çıkıp konuşması lazım. Bu durum neden böyle diye anlatmalı” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor maçının ardından tribünlere giderek şu konuşmayı yapmıştı: