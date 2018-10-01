Kendi kalesine öyle bir gol attı ki!..

İngiltere Women’s Super League karşılaşmasında Manchester City, Birmingham City ile karşılaştı. Müsabakanın 8. dakikasında City’de forma giyen Abbie McManus’un yaklaşık 60 metrelik geri pası, kaleci Ellie Roebuck’ın üzerinden sekerek ağlara gitti.

Yaşanan ilginç pozisyon sosyal medyada gündeme damga vururken kaleci Roebuck’ın geri pasta üzerinden seken topa elle müdahale etmemesi ve topa kafasıyla müdahale etmeye çalışması da dikkat çekti.

Taraftarların bir kısmı kalecinin tercihini eleştirirken bir kısım ise baskı altında olmamasına rağmen yaklaşık 60 metrelik bir geri pas gönderen McManus’u eleştirdi. Premier League’in ve dünya futbolunun en önemli pas takımlarından biri olan Manchester City’nin bünyesindeki takımlardan birinde böyle bir uzun geri pas tercihi yaşanması da ilginç bir tesadüf olarak öne çıktı.

Müsabakada 2-0 geriye düşen Manchester City, Birmingham City deplasmanında 3-2’lik skorla galip gelmeyi başardı. MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Liverpool | İngiltere Premier Lig İngiltere'nin namağlup üç ekibinden ikisi olan Chelsea ve Liverpool, Londra'da karşı karşıya geldi. Hazard ile öne geçen Chelsea, son dakikada Sturridge'in golüne engel olamadı. Chelsea ile Liverpool, berabere biten maçta namağlup unvanlarını korudular. İlgili Haberi Oku