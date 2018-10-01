Jose Mourinho’dan oyuncularına suçlama

Tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Manchester United’da geleceği pek parlak gözükmeyen teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Valencia maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Valencia maçı öncesi konuşan Mourinho, son günlerdeki kötü performansın ardından futbolcularına suç attı.

”BAZI FUTBOLCULAR DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR…”

Tecrübeli teknik adam, ”Bazı futbolcular, saha içinde diğerlerinden daha çok önemsiyor. 20 yıldır futbolun içindeyim ama hala 20 yıl önceki çocuk içimde duruyor. Ancak bazı futbolcuların dürüst olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncu farklıdır, kimse aynı değildir.” sözlerini kullandı.

”BEN SİZE SORUYOR MUYUM?”

Takımdaki durumu hakkında ”Başkan Ed Woodward ile durumunuzu görüştünüz mü?” sorusuna ise Mourinho yine ilginç bir cevap verdi. Portekizli teknik direktör, ”Bu özel bir durum. Ben size sabah kiminle konuştuğunuzu veya aradığınız son kişinin kim olduğunu sormuyorum. Özel meselelere girmeyin.” dedi.