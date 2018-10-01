Güle güle Cocu

Feenrbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Çok büyük bir facia olmazsa Cocu'yu devre arasına kadar göndermeyiz” demişti. Bu iş artık felakete doğru gidiyor. O nedenle Ali Başkan'ın gereğini yapıp neşteri vurması gerekiyor. Cocu'nun elinde olmayan sebeplerle yani sakatlık olur, çok iyi oynarsın ama sonuca gidemezsin gibi sebepler olsa göndermeyebilirsin. Görünen o ki, Cocu'nun takıma hiçbir katkısı yok. Onu gönderdikten sonra yerli bir hoca almak gerekir. Bu saatten sonra ligi tanımayan bir teknik adam getirilirse işin içinden çıkılmaz hal alır. Maça gelince, Jailson'un direkten dönen bir topu var. Ondan sonra ne yazık ki, F.Bahçe Rize'nin baskısı ile karşılaştı ve top kaptırdı. Ardından da kalesinde golleri gördü. Yani sarı-lacivertli takımda çok iyi oynayan bir oyuncu var mı diye sorsanız, neredeyse yok gibiydi. Bir takım olma hüviyetinden uzak görüntüsünü bir yana bırakın ne bir organize atak ne de oyuncular birbirlerinin kademesine girebildiler. Yardımlaşma ve koordinasyon çok düşüktü. Kalenizde 3 gol görebilirsiniz ama ona rağmen maçı çevirmek için çaba gösterirsiniz. Bunların hiçbiri sahada yoktu çünkü kulübede o heyecanı, motivasyonu hocalarında göremediler. Sanki Cocu, “Şu maç bitse de tazminatımı alıp gitsem” noktasına gelmişti.

Çaykur Rize cephesine bakarsak, Okan Buruk ve futbolcularını tebrik etmek lazım. Okan Hoca rakibi çok iyi analiz etmiş ve önlemlerini almıştı. Muriqui ve Aminu müthiş oynadılar. Rize çok iyi kontra yapabilen bir takım. Hava toplarında da rakip savunmanın açıklarını yakalayarak sonuca gittiler.

Maçın ilk yarısında böyle bir fark olunca Cüneyt Çakır'a da çok iş düşmedi. Oyun öylesine yavaşlamıştı ki, VAR bile uyuya kaldı.

MAÇIN ADAMI

Aminu

MAÇIN KIRILMA ANI

Maç 0-0 giderken Ayew'in vuruşu direkten döndü. Bu atağın dönüşünde Rize'nin golü geldi.

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