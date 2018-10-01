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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Gözler Porto maçında! Porto Galatasaray maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Gözler Porto maçında! Porto Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'de Erzurumspor'u mağlup eden Galatasaray'da gözler Porto maçında. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazanan Galatasaray, Porto deplasmanına gidiyor. Peki Porto Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ekim 2018 11:01

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray bu hafta Portekiz deplasmanına konuk olacak. Estadio do Dragao’da oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 ile geçen sarı-kırmızılılar avantajını korumak istiyor. Porto Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularının yanıtları…

PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli olmadı.

PORTO'DA SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta karşı karşıya geleceği Porto’da sakatlık krizi yaşanıyor. Porto’nun Tondela’yı 1-0 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin iki yıldızı sakatlık geçirdi.

Aboubakar, ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında yerine Tiquinho’ya bırakmak zorunda kaldı. Porto’nun sağ beki Maxi Pereira ise dizinden sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıktı.

Son güncelleme 12:06 | 1 Ekim 2018
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