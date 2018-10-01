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Galatasaray’a Porto maçı öncesi forvetinden iyi haber!
Galatasaray

Galatasaray’a Porto maçı öncesi forvetinden iyi haber!

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile karşılaşacak Galatasaray'da Eren Derdiyok'un sakatlığını atlattığı ve sahadaki yerini alabileceğini belirtildi.

1 Ekim 2018 20:44

Galatasaray’a Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iyi haber geldi. Eren Derdiyok’un sakatlığının geçtiği ve Porto karşısında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayan Eren’in Portekiz’deki maça ilk 11’de başlayabileceği kaydedildi.

İLK MAÇIN YILDIZLARINDANDI

Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan Lokomotiv Moskova maçında güzel bir frikik golü atmış ve oynadığı futbolla alkış almıştı.

01 Ekim 2018 Galatasaraylı Maicon`dan eski takımı Porto`ya gözdağı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda eski takımı Porto ile yapacakları maçı kazanmak için sahada her şeyi yapabileceğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:44 | 1 Ekim 2018
Eren Derdiyok galatasaray şampiyonlar ligi
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