Fernando Verdasco’dan ‘ballboy’a yönelik tepki çeken davranış!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER ATP’de sezonun önemli turnuvaları arasında yer alan Shenzhen Open’da mücadele eden Fernando Verdasco, yarı finalde Yoshihito Nishioka’ya kaybettiği maçta bir top toplayıcı çocuğa (ballboy) yönelik davranışıyla tepki çekti.

Maçı 1-6, 6-3 ve 7-6’lık (10-8) setlerle kaybeden Verdasco, müsabakada bir servis öncesinde ‘ballboy’dan havlusunu istedi. Küçük çocuk seri bir şekilde Verdasco’ya havlusunu uzatırken, 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, daha hızlı davranmasını isteyerek küçük çocuğu azarladı.

Fernando Verdasco berating a ball boy for being slow with the towel is disgusting. pic.twitter.com/HQBYOEOKzq

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) 29 Eylül 2018