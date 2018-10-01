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Fernando Verdasco’dan ‘ballboy’a yönelik tepki çeken davranış!
Diğer Sporlar

Fernando Verdasco’dan ‘ballboy’a yönelik tepki çeken davranış!

Shenzhen Open'da mücadele eden Fernando Verdasco, yarı final mücadelesi esnasında top toplayıcı çocuğu havlusunu daha hızlı getirmesini isteyerek azarladı. O anlar sosyal medyada ve tribünlerde tepkiyle karşılandı.

1 Ekim 2018 17:25

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER ATP’de sezonun önemli turnuvaları arasında yer alan Shenzhen Open’da mücadele eden Fernando Verdasco, yarı finalde Yoshihito Nishioka’ya kaybettiği maçta bir top toplayıcı çocuğa (ballboy) yönelik davranışıyla tepki çekti.

Maçı 1-6, 6-3 ve 7-6’lık (10-8) setlerle kaybeden Verdasco, müsabakada bir servis öncesinde ‘ballboy’dan havlusunu istedi. Küçük çocuk seri bir şekilde Verdasco’ya havlusunu uzatırken, 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, daha hızlı davranmasını isteyerek küçük çocuğu azarladı.

O anlar hem tribünlerin tepkisini çekti, hem de sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü tenisçi Andy Murray’nin annesi Judy Murray de konuyla ilgili olarak artık tenisçilerin havlularını kendilerinin alması gerektiğini ve bunun bir kural haline getirilmesini tavsiye etti.

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Son güncelleme 17:47 | 1 Ekim 2018
ATP ATP Dünya Turu Fernando Verdasco tenis
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