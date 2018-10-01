Fenerbahçe’nin golcüsü Frey hakkında flaş iddia! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekibi adeta krize sürükledi. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Fenerbahçe’de, Phillip Cocu'nun ve yönetimin performansı tartışma konusu oldu. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır canlı yayında, tartışılan transferlerden biri olan Michael Frey ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce 600 bin Euro bonservis bedeline Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önerildiğini, Erzurumspor'un oyuncuyu yetersiz bularak teklifi kabul etmediğini iddia etti.

Rıdvan Dilmen`den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`a sert eleştiri Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a eleştiride bulundu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonrası yaptığı konuşmanın çok tehlikeli olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

İsviçre ekiplerinden FC Zürich'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Frey, 7 resmi maçta toplamda 335 dakika forma giyerken henüz gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.