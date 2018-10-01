Fenerbahçe’deki çöküşün şifresi Samandıra’da…

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Müsabakanın ardından bugün Samandıra Tesisleri’nde sıcak saatler yaşanırken Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul’un haberine göre Fenerbahçe’deki kopuk görüntünün altında farklı sebepler yatmakta…

Haberde, Nabil Dirar ve Roberto Soldado’ya gelen tekliflerin kabul edilmesi ancak oyuncuların gitmek istememesi ve bunun sonucunda iki ismin de ilk 18’e dahi alınmaması Dirar ve Soldado’yu adeta bunalıma sokarken, oyuncu grubunun da konudan rahatsız olduğu iddiası yer aldı.

Phillip Cocu ve Fenerbahçe`nin kötü gidişi Hollanda basınında da yer buldu! İlgili Haberi Oku Bir diğer iddia da Damien Comolli ve ekibinin özellikle kulüp personeline olan tavrının oyuncuları olumsuz etkilemesi. Samandıra’da anahtarı teslim alan Comolli, tesisleri bir değişim sürecine sokarken Comolli’nin dışında göreve gelen bazı yeni isimlerin “Ben ne dersem o olacak”, “Sen buna karışamazsın”, “Burada benim sözüm dinlenecek” şeklindeki üsluplarının, Samandıra’da huzursuzluk yarattığı, ayrıca bu kişilerin yaptıkları görev açısından teknik boyutta oldukça yetersiz olduklarının düşünülmeye başlanması ve bunun olmasına rağmen tepeden inme bir bakış açısıyla karşılaşılmasının keyifleri iyiden iyiye kaçırdığı iddia edildi.

Sancılı bir değişim sürecinden geçen Fenerbahçe’de bu fırtınanın kısa vadede nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olurken Cocu’nun da transferlerin geç bitmesiyle takımı oluşturmakta zorlandığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere bu sezonun 10. resmi maçında ilk defa bir önceki maçla aynı 11’i sahaya sürme şansı buldu. Mehmet Demirkol`dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu: `O hoca gelse gık demem` Yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mağlubiyetini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku