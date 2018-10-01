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Fenerbahçe’de gündem Phillip Cocu! Hollandalı giderse 4 hocaya birden maaş ödenecek
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de gündem Phillip Cocu! Hollandalı giderse 4 hocaya birden maaş ödenecek

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası geleceği iyice tartışma konusu olan Phillip Cocu'nun gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu oldu. Şimdiden Phillip Cocu'nun tazminatı tartışma yaratırken, Fenerbahçe hakkında ilginç bir gerçek de ortaya çıktı.

1 Ekim 2018 08:46

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de gündem Teknik Direktör Phillip Cocu'nun takımdaki geleceği. Takımın 7 hafta sonunda 7 puanla 14. sırada yer almasının faturası büyük ölçüde Hollandalı teknik adama kesilirken geçmişte sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktörlere alacaklarını ödüyor olması ortaya eşine az rastlanır bir durum çıkardı.

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Pereira ve Kocaman'a maaş ödeniyor

15 Ağustos 2016 tarihinde yollar Vitor Pereira ile ayrılırken Portekizli teknik direktöre sarı-lacivertli kulüp hala alacaklarının taksitlerini ödemekte. Kanarya aynı zamanda Phillip Cocu'nun selefi Aykut Kocaman'ın da alacaklarını ödemeye taksitler halinde devam ediyor.

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Cocu ile yolların ayrılması halinde Hollandalı çalıştırıcı da sezon sonuna kadar olan alacaklarını tahsil edecek. Sarı-lacivertlilerin Cocu'nun gönderilmesi durumunda takımın başına getireceği teknik direktör de kulüpten maaş alacak ve Kanarya böylece aynı sezonda dört teknik direktöre birden maaş ödeme durumunda kalacak.

Son güncelleme 09:36 | 1 Ekim 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu
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