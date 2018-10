Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlaması! Kathryn Mayorga’nın şikayet dilekçesinin detayları ortaya çıktı

SKOR DIŞ HABERLER/ Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun, 117 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid’den Juventus’a transfer olması yaz dönemine damga vurdu. Kimsenin beklemediği bir kararla İtalyan devi Juventus’un yolunu tutan Cristiano Ronaldo, bu kez yeşil sahalardaki performansı yerine şok bir iddia ile gündeme oturdu. Kathryn Mayorga isimli öğretmen, Cristiano Ronaldo’nun kendisine 2009 yılında Las Vegas’ta otel odasında tecavüz ettiğini iddia etti.

Şikayette bulunan 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, şimdiye kadar sessiz kalmasına neden olarak ise Cristiano Ronaldo’nun konuşmaması için 375 bin Dolar vermesini gösterdi. Cristiano Ronaldo tecavüz iddiasını yalanlarken, Kathryn Mayorga ile birlikte olduğunu ise kabul etti. Kathryn Mayorga’nın avukatı şikayet dilekçesinin detaylarını açıklarken, Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgiana Rodriguez ise tecavüz iddiası ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Kathryn Mayorga’nın avukatı Leslie Mark Stovall, dilekçenin detaylarını açıklarken, Cristiano Ronaldo’nun tecavüz olayından sonra “Normalde centilmen bir erkeğimdir” ifadelerini kullandığını söyledi. Dilekçeye göre Cristiano Ronaldo ile Kathryn Mayorga arasında sessizlik anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga’a sonsuza kadar sessiz kalması şartıyla 375 bin Dolar ödedi. Davanın yeniden görülmesini talep eden Kathryn Mayorga, avukatı ile birlikte tecavüz olayının detaylarının da yer aldığı şikayet dilekçesini Nevada’da yer alan Clark County District Mahkemesi’ne gönderdi.

DİLEKÇENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Cristiano Ronaldo ile o dönem çalıştığı gece kulübünde tanıştığını belirten Kathryn Mayorga, Portekizli yıldızın eniştesi ve kuzeni ile birlikte locada oturduklarını söyledi. İkilinin o gece birlikte çekildiği fotoğraflar da ‘matrixpictures.co.uk’ tarafından ortaya çıkarıldı.

Dilekçede yer alan iddiaya göre Cristiano Ronaldo, barda tanıştığı Kathryn Mayorga’yı Las Vegas manzarasına sahip otel odasına davet etti. Daha sonra Kathryn Mayorga’yı zorla yatak odasına götüren Cristiano Ronaldo, davalıya cinsel saldırıda bulundu. Kathryn Mayorga, cinsel saldırıya direnirken, çığlık atarak Cristiano Ronaldo’dan durmasını istedi. Kathryn Mayorga, tüm çabalarına rağmen Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz etmesini engelleyemedi.

Cristiano Ronaldo’nun tecavüz olayının ardından özür dilediği belirtilen dilekçede, Portekizli yıldızın “Normalde centilmen bir erkeğimdir” dediği yazıldı. Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettikten sonra yatak odasından ayrılmasına izin vermediğini ve kendisine “Bebeğim” diye hitap ettiğini söyledi. Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’nun daha sonra dizlerinin üzerine çökerek “Yüzde 99 iyi bir insanım” dediğini dilekçeye ekledi.

Kathryn Mayorga, tecavüze uğradıktan sonra Cristiano Ronaldo’ya AIDS olup olmadığını sorduğunu, yıldız futbolcunun da “Her ay düzenli olarak test oluyorum. Kesinlikle hastalığım yok” dediğini savundu. Otelden ayrılır ayrılmaz Las Vegas Polis Merkezi’ne gittiğini belirten Kathryn Mayorga, hastanede sağlık kontrolünden geçtiğini söyledi.

RONALDO’NUN SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Ortaya atılan bu iddiaları kendisine soran bir hayranına yanıt veren Cristiano Ronaldo, suçlamaları reddederken “Bunlar yalan haber… Benim ismini kullanarak bir yerlere gelemeye çalışıyorlar. Gayet normal… Sevişme ikimizin de rızasıyla gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza destek çıktı. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo’nun oynadığı bir karşılaşmayı stadyumdan izlerken çekilmiş fotoğrafının altına “Şimdiye kadar önüne çıkarılan tüm engelleri aşmayı başardın ve ne kadar harika bir insan olduğunu her zaman kanıtladın. Her maçtan keyif almamızı sağladığın için teşekkürler… Seni her an daha fazla seviyorum” yazdı.

İki yıldır birlikte olan Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo’nun Alana isimli kızları bulunuyor.