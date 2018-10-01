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CANLI | Medipol Başakşehir 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor
Futbol

CANLI | Medipol Başakşehir 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

1 Ekim 2018 18:11

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.

MAÇ KADROSU

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor’u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa’ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Medipol Başakşehir’de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Son güncelleme 20:30 | 1 Ekim 2018
Medipol Başakşehir Evkur yeni malatyaspor
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