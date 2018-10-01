Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan: ‘Frey’i yetersiz bulduk’

Sezon başında Fenerbahçe’nin İsviçre ekibi FC Zurich’ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Michael Frey, şu ana kadar koyduğu performansla tartışma konusu oldu. Gol yollarında bir türlü beklenen etkiyi yapamayan Frey, Fenerbahçe forması ile çıktığı 4 maçta 163 dakika sahada kalırken, sarı-lacivertli takıma gol ya da asist katkısı yapamadı. Frey’in etkisiz performansının yanı sıra ortaya atılan bir iddia da Frey’in Fenerbahçe’ye transferini sorgulanır hale getirdi.

Fenerbahçe`nin golcüsü Frey hakkında flaş iddia! Fenerbahçe`ye gelmeden önce... Fenerbahçe'nin sezon başında Zurich'ten transfer ettiği Michael Frey hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Frey'în, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önerildiği, ancak mavi-beyazlı ekip tarafından yetersiz olduğu gerekçesiyle istenmediği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Frey’in sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a önerildiği, ancak yetersiz bulunduğu için transfer edilmediği iddia edilmişti. Frey’in Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 600 bin Euro’ya önerildiği, mavi-beyazlı kulübün ise transfere sıcak bakmadığı belirtilmişti. Türkiye’nin konuştuğu bu iddia ile ilgili Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinden açıklama geldi. Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey'in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini doğrulayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

Rize deplasmanında Fenerbahçe kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal`ın zor anları Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. İlgili Haberi Oku

Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyerek, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.