Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda ikinci başkanlığa Serdal Adalı getirildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil’in görevleri değişmedi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Fikret Orman: Başkan
Serdal Adalı: İkinci başkan
Umut Güner: Asbaşkan, transfer komitesi başkanı, Vodafone Park’tan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Deniz Atalay: Asbaşkan, TFF ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Ahmet Ürkmezgil: Genel sekreter, icra kurulu başkanı
Hüseyin Yücel: Pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, e-spordan sorumlu icra kurulu üyesi
Ahmet Kavalcı: BJK Nevzat Demir Tesisleri ve futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi
Metin Albayrak: Futbol altyapı ve scouting sorumlu yönetim kurulu üyesi
Ahmet Cihat Kumuşoğlu: Muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyesi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Hukuktan sorumlu, icra kurulu ve transfer komitesi üyesi
Hüseyin Mican: Kartal Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyesi
Hakan Özköse: Taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Erdal Karacan: Amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Gökçe Meriçten: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Candaş Tolga Işık: İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Melih Aydoğdu: Transfer komitesi üyesi