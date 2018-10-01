Barcelona ve Real Madrid krizde! Tam 17 yıl sonra…

İspanya La Liga'nın iki devi, Barcelona ve Real Madrid sezona kötü başladı. Geride kalan 7 haftada ikişer beraberlik ve birer yenilgi yaşayan Barça ile Real, 14 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Buna rağmen futbolları çok eleştiriliyor ve istikrarsız bir görüntü çiziyor. Avrupa futboluna yön veren iki önemli ekibin aynı anda bu kadar puan yitirdiği en son sezon ise farklı bir şampiyonun işaretini veriyor. Barcelona ve Real Madrid'in ilk 7 haftada 15 puanın altında kaldığı son dönem 2001-02 sezonundaydı.

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Sevilla Real Madrid’i 3’ledi

O sezon Valencia 75 puanla şampiyon olmuş, Deportivo ise 68 puanla ikinciliği elde etmişti. 17 yıl önceki sezonda Real Madrid 66 puanla üçüncülükle yetinirken Barcelona da 38 haftayı 64 puanla dördüncü bitirmişti. Şu an Valencia gerilerde, Deportivo da alt ligde. Sezonun sürprizi olmaya aday takım ise 14 puanla üçüncü sıradaki Sevilla. Son üç maçını kazanan Endülüs ekibi, geçen hafta Real'i 3-0 devirmişti. Sevilla, 9. hafta Barcelona'ya konuk olup şampiyonluk iddiasını kanıtlamaya çalışacak.