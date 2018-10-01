Almanya’da Federasyon’a skandal tepki!

Euro 2024’ü düzenlemeye hak kazanan Almanya’da skandal bir protesto meydana geldi. Sport1 kanalında canlı yayınlanan programda bir grup taraftar canlı yayını basıp Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinard Grindel ve Federasyon Başkan Yardımcısı Rainer Koch’u protesto etti.

Canlı yayına girerek ”Futbol mafyası Almanya Futbol Federasyonu” tezahüratlarında bulunan taraftarlar pankartlar ile programa dahil oldu. Sahte dolarları Federasyon Başkanı’nın üzerine fırlatan 8 taraftar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle çıkartılabildi.

Program, acil olarak reklama giderken reklamın ardından canlı yayın kaldığı yerden devam etti.

BLATTER’İ HATIRLATTI

Benzer bir protesto, 2015 yılında dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter’a karşı da yapılmıştı. Protesto düzenleyen bir taraftar, basın toplantısı düzenleyen Blatter’a sahte para atmış, Blatter ise toplantıyı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

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