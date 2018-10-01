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Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe mesajı!
Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe mesajı!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı hakında konuştu.

1 Ekim 2018 22:59

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 1-1 eşitlikle sona eren Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçının ardından şu sözleri kullandı;

”PENALTI DİYE GÖRDÜK…”

65 dakika top oyunda kalmış. En fazla rakip ceza sahasına girdiğimiz maç oldu. Böyle maçlar zordur. Yediğimiz golden önce ciddi gol pozisyonlarımız var. Atamazsanız oyun bu noktalara geliyor. Rakibin de iyi oyuncuları var. Çevirmek için her şeyi denedik ama çevirmek kolay olmuyor. Penaltı pozisyonu var. Bana penaltı gibi geldi ama VAR’dan öyle görmediler. Her şeyi denedik ama böyle maçlarda öne geçmek gerekiyor. Yarışta böyle şeyler olur. Herkes kaybedebiliyor. Yarış devam ediyor. Her zaman puan puandır.

”FENERBAHÇE MAÇLARI HEP BÖYLE OLUYOR”

Fenerbahçe ile son 3-4 senedir onların sıkıntılı olduğu dönemde karşılaşacağız. Hep bizim maçlarımız onlar için çıkış maçları oluyor. Fenerbahçe için final maçı gibi bir karşılaşma olacak, zihinsel bir yorgunlukları var. Biz de buna uygun oynayacağız.

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Son güncelleme 22:59 | 1 Ekim 2018
abdullah avcı Başakşehir Fenerbahçe
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