Abdullah Avcı için şoke eden suçlama!

Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından Yeni Malatyaspor’un kaptanı Adem Büyük’ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Adem Büyük, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kendisine vurduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı;

”BİR FUTBOLCUYA KİMSE VURAMAZ”

”Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı’nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Ben kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Bir teknik direktöre yakışmıyor. Çok iyi bir teknik direktör olabilirsiniz belki ama bunları yapamazsınız. Çok üzücü bir durumdu. Belki hiç kimse görmedi ama ben gördüm. Maçın önüne geçti, kendisine yakıştıramadım. Kendi vicdanına bırakıyorum.”

FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR

Öte yandan tecrübeli teknik adamın bu davranışının faturası ağır olabilir. Avcı’nın Adem Büyük’e vurduğu yayıncı kuruluş görüntüsüyle ispatlanırsa ceza alması gündemde. Olası bir ceza ile Abdullah Avcı, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olmayabilir.

Medipol Başakşehir 1-1 Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 7. hadtasının son maçında Medipol Başakşehir, kazanması halinde lider olacağı maçta sahasında Yeni Malaytaspor işe 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku