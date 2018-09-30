Türkiye Çin’den set alamadı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin’e 3-0 yenildi. Japonya’nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibine 25-18, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup oldu. Türkiye, grubun ilk maçında Kanada’yı 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Galatasaray`ın ABD`li yıldızı Nigel Hayes: Türkiye çok güzel bir ülke ama... Galatasaray'ın yeni transferi Nigel Hayes, kariyerine NBA'de devam ettirmek istediğini belirterek, “Türkiye çok güzel bir ülke ama tabi ki benim hedefim NBA'ye geri dönmek” dedi. Hayes ayrıca 2 ay içerisinde akıcı şekilde Türkçe konuşmak istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü Bulgaristan ile TSİ 10.10’da karşılaşacak.

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)

ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)

SETLER: 18-25, 23-25, 23-25

SÜRE: 1 saat 23 dakika (25′, 28′, 30′)