Türkiye Çin’den set alamadı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin’e 3-0 yenildi. Japonya’nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibine 25-18, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup oldu. Türkiye, grubun ilk maçında Kanada’yı 3-0 yenmeyi başarmıştı.
Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü Bulgaristan ile TSİ 10.10’da karşılaşacak.
SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)
ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)
SETLER: 18-25, 23-25, 23-25
SÜRE: 1 saat 23 dakika (25′, 28′, 30′)